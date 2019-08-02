Мирное соглашение в Афганистане может быть заключено совсем скоро - Столтенберг

Мирное урегулирование в Афганистане может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я полностью поддерживаю переговоры, которые сейчас проходят между США и "Талибаном" (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ). Сейчас мы ближе всего к мирному соглашению (талибов с афганским правительством - ИФ) в Афганистане, чем когда-либо, - заявил Столтенберг. - Мы продолжим решать проблему мирного урегулирования в Афганистане. Мы должны сохранить то, что уже достигнуто в Афганистане".
Он отметил, что США и союзники по НАТО "координированно работают над достижением мирного соглашения в Афганистане", однако "нерешенные проблемы все еще есть".
Ранее издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести тысячи военнослужащих из Афганистана в рамках нового соглашения с талибами.
В обмен талибы, как сообщается, должны будут начать переговоры о мирном соглашении с афганским правительством.
Также договоренности США и талибов включают прекращение огня и отказ талибов от связей с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).
Это предложение является результатом многомесячных переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с талибами.
Соглашение может быть окончательно утверждено до сентябрьских выборов в Афганистане.
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