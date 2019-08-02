Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2019 17:06

Мирное соглашение в Афганистане может быть заключено совсем скоро - Столтенберг

Мирное урегулирование в Афганистане может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я полностью поддерживаю переговоры, которые сейчас проходят между США и "Талибаном" (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ). Сейчас мы ближе всего к мирному соглашению (талибов с афганским правительством - ИФ) в Афганистане, чем когда-либо, - заявил Столтенберг. - Мы продолжим решать проблему мирного урегулирования в Афганистане. Мы должны сохранить то, что уже достигнуто в Афганистане".

Он отметил, что США и союзники по НАТО "координированно работают над достижением мирного соглашения в Афганистане", однако "нерешенные проблемы все еще есть".

Ранее издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести тысячи военнослужащих из Афганистана в рамках нового соглашения с талибами.

В обмен талибы, как сообщается, должны будут начать переговоры о мирном соглашении с афганским правительством.

Также договоренности США и талибов включают прекращение огня и отказ талибов от связей с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

Это предложение является результатом многомесячных переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с талибами.

Соглашение может быть окончательно утверждено до сентябрьских выборов в Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, США, АФГАНИСТАН, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


США предметно ознакомят союзников по НАТО с политикой в отношении Ирана - Пентагон НАТО позитивно отнеслась к предложению Турции о рабочей группе по С-400, от США реакции пока нет - Чавушоглу Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие - Столтенберг Трамп обсудил с генсеком НАТО увеличение взносов для стран-членов альянса Торжества по случаю 70-летия НАТО пройдут в Вашингтоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]