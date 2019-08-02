Новак и Фалих обсуждают подготовку к визиту главы РФ в Саудовскую Аравию

Министр энергетики РФ Александр Новак в Москве проводит встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики РФ, встреча сопредседателей межправкомиссии проводится в рамках подготовки планируемого визита главы российского государства в Саудовскую Аравию в октябре.

"Наша задача - провести подготовительную работу, "сверку часов" по ключевым сегментам российско-саудовского сотрудничества, а также подготовить документы для подписания в рамках планируемого визита Владимира Путина в королевство", - также прокомментировал российский министр встречу в своем "Твиттере".