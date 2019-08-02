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Регион 02.08.2019 17:38

Новак и Фалих обсуждают подготовку к визиту главы РФ в Саудовскую Аравию

Министр энергетики РФ Александр Новак в Москве проводит встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики РФ, встреча сопредседателей межправкомиссии проводится в рамках подготовки планируемого визита главы российского государства в Саудовскую Аравию в октябре.

"Наша задача - провести подготовительную работу, "сверку часов" по ключевым сегментам российско-саудовского сотрудничества, а также подготовить документы для подписания в рамках планируемого визита Владимира Путина в королевство", - также прокомментировал российский министр встречу в своем "Твиттере".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, НОВАК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]