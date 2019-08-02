Новак и Фалих обсуждают подготовку к визиту главы РФ в Саудовскую Аравию

Министр энергетики РФ Александр Новак в Москве проводит встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики РФ, встреча сопредседателей межправкомиссии проводится в рамках подготовки планируемого визита главы российского государства в Саудовскую Аравию в октябре.
"Наша задача - провести подготовительную работу, "сверку часов" по ключевым сегментам российско-саудовского сотрудничества, а также подготовить документы для подписания в рамках планируемого визита Владимира Путина в королевство", - также прокомментировал российский министр встречу в своем "Твиттере".
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
UFuture построила СЭС в Херсонской области, вложив $18 млн
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в I полугодии сократилась до 56,5% - ЦБ
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору