Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г

Министерство энергетики объявило открытый конкурс по разработке научно обоснованных сценарных прогнозов выбросов парниковых газов в отраслях топливно-энергетического комплекса России на период 2017-2030 гг.
Согласно материалам ведомства, на основе полученной методики планируется разработка различных вариантов мероприятий по сокращению выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Работа должна быть выполнена не позднее 30 сентября 2019 года. Стоимость услуг составит 6 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа, 15 августа состоится рассмотрение и оценка первых частей заявок, 19 августа - дата подачи окончательных предложений о цене контракта, 22 августа - рассмотрение и оценка вторых частей заявок.
План реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов выполняется в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
По словам вице-премьера Алексея Гордеева, Россия хочет ратифицировать Парижское соглашение до начала Всемирного климатического саммита, запланированного на сентябрь 2019 года.
Парижское соглашение по климату регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
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