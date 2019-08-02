Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г

Министерство энергетики объявило открытый конкурс по разработке научно обоснованных сценарных прогнозов выбросов парниковых газов в отраслях топливно-энергетического комплекса России на период 2017-2030 гг.

Согласно материалам ведомства, на основе полученной методики планируется разработка различных вариантов мероприятий по сокращению выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Работа должна быть выполнена не позднее 30 сентября 2019 года. Стоимость услуг составит 6 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа, 15 августа состоится рассмотрение и оценка первых частей заявок, 19 августа - дата подачи окончательных предложений о цене контракта, 22 августа - рассмотрение и оценка вторых частей заявок.

План реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов выполняется в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, Россия хочет ратифицировать Парижское соглашение до начала Всемирного климатического саммита, запланированного на сентябрь 2019 года.

Парижское соглашение по климату регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.