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Экология 02.08.2019 17:55

Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г

Министерство энергетики объявило открытый конкурс по разработке научно обоснованных сценарных прогнозов выбросов парниковых газов в отраслях топливно-энергетического комплекса России на период 2017-2030 гг.

Согласно материалам ведомства, на основе полученной методики планируется разработка различных вариантов мероприятий по сокращению выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Работа должна быть выполнена не позднее 30 сентября 2019 года. Стоимость услуг составит 6 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа, 15 августа состоится рассмотрение и оценка первых частей заявок, 19 августа - дата подачи окончательных предложений о цене контракта, 22 августа - рассмотрение и оценка вторых частей заявок.

План реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов выполняется в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

По словам вице-премьера Алексея Гордеева, Россия хочет ратифицировать Парижское соглашение до начала Всемирного климатического саммита, запланированного на сентябрь 2019 года.

Парижское соглашение по климату регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ВЫБРОСЫ, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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