Германия после прекращения ДРСМД не будет участвовать в гонке вооружений в случае ее начала - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в случае, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в мире начнется гонка вооружений, как во время "холодной войны", то Германия не будет в ней участвовать.
"Такое развитие событий нам не грозит, а если грозит, то мы не будем в нем участвовать", - сказал он в пятницу в интервью радиостанции "Дойчландфунк".
Отвечая на вопрос о том, как Германия посмотрит на гипотетические планы размещения на ее территории ракетных установок, Маас ответил: "Генсек НАТО указал на то, что речи о том, что НАТО будет отвечать в таком духе, не идет".
По словам Мааса, речь идет о том, чтобы избежать наращивания вооружений, но "реагировать на угрозы оборонительно".
Он указал, что после разрыва ДРСМД необходимы новые договоры не только между Россией и США, но и Китаем, а также другими возможными участниками, которые располагают ядерным оружием.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.
Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. 2 августа действие договора заканчивается.
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