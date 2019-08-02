Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2019 18:07

Германия после прекращения ДРСМД не будет участвовать в гонке вооружений в случае ее начала - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в случае, если после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в мире начнется гонка вооружений, как во время "холодной войны", то Германия не будет в ней участвовать.

"Такое развитие событий нам не грозит, а если грозит, то мы не будем в нем участвовать", - сказал он в пятницу в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

Отвечая на вопрос о том, как Германия посмотрит на гипотетические планы размещения на ее территории ракетных установок, Маас ответил: "Генсек НАТО указал на то, что речи о том, что НАТО будет отвечать в таком духе, не идет".

По словам Мааса, речь идет о том, чтобы избежать наращивания вооружений, но "реагировать на угрозы оборонительно".

Он указал, что после разрыва ДРСМД необходимы новые договоры не только между Россией и США, но и Китаем, а также другими возможными участниками, которые располагают ядерным оружием.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. 2 августа действие договора заканчивается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДРСМД, ВООРУЖЕНИЯ, МИД


Похожие новости


В Бундестаге предложили РФ убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД Европа заинтересована в соблюдении США и Россией ДРСМД - глава МИД Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]