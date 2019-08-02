Премьер Грузии объяснил решение просубсидировать транзитные рейсы из России заботой о соотечественниках

Решение правительства Грузии просубсидировать транзитные авиарейсы из России на сумму до 600 тыс. евро в первую очередь направлено на поддержку грузин, находящихся на российской территории, заявил на брифинге в пятницу грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе.
"Многие из наших соотечественников находящихся в России планировали и планируют провести лето на родине. Очень важно, когда у наших граждан возникают проблемы, поддержать их", - сказал Бахтадзе.
Он отметил, что данное решение правительства не было рассчитано на помощь отрасли туризма.
"Конечно, выделением 600 тысяч евро невозможно преодолеть проблему, возникшую в последнее время в грузинском туризме", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что правительство Грузии приняло решение просубсидировать транзитные рейсы из России на сумму до 600 тыс. евро, чтобы в условиях введенного властями РФ запрета на прямое авиасообщение между двумя странами обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях. Согласно постановлению правительства Грузии, опубликованному 24 июля на его официальном сайте, речь идет о стимулировании авиаперевозок из любого города России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении.
С этой целью ООО "Объединение аэропортов Грузии" (подконтрольно Минэкономразвития) в рамках программы стимулирования будет оформлять соответствующие соглашения с авиакомпаниями, осуществляющими транзитные рейсы, согласно которым размер субсидии должен составлять не более 90 евро (без НДС) на каждого пассажира.
При этом, авиакомпании в течение года должны будут обеспечивать беспрерывное выполнение не менее двух частот в неделю на приоритетных транзитных направлениях. Договоры с авиакомпаниями должны заключаться на срок не более года.
На данном этапе полеты между Россией и Грузией транзитом через Ереван пока осуществляет только грузинская авиакомпания Georgian Airways при поддержке партнерской авиакомпании в Армении. О готовности выполнять транзитные авиарейсы между Москвой и Тбилиси через Стамбул ранее заявляла также турецкая авиакомпания AtlasGlobal, которая с середины июля приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.
В связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления регулярного сообщения в сентябре 2014 года Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.
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