Крах ДРСМД угрожает безопасности Европы - МИД Британии

В столицах европейских государств опасаются угрозы со стороны российских ракетных систем после прекращения действия Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, сообщил в пятницу глава МИД Британии Доминик Рааб.
"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", - написал Рааб в своем Twitter после выступления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в пятницу.
Рааб подчеркнул, что Великобритания полностью поддерживает заявление НАТО о том, что ответственность за крах ДРСМД полностью лежит на России.
Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.
"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.
"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
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