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Дальнее зарубежье 02.08.2019 18:48

Крах ДРСМД угрожает безопасности Европы - МИД Британии

В столицах европейских государств опасаются угрозы со стороны российских ракетных систем после прекращения действия Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, сообщил в пятницу глава МИД Британии Доминик Рааб.

"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", - написал Рааб в своем Twitter после выступления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в пятницу.

Рааб подчеркнул, что Великобритания полностью поддерживает заявление НАТО о том, что ответственность за крах ДРСМД полностью лежит на России.

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, ДРСМД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]