РФ возьмет на вооружение доктрину упреждающих ударов, если РСМД будут размещены в Европе - Слуцкий

Слишком короткое подлетное время к Москве ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае их размещения в Европе вынудит РФ воспользоваться доктриной упреждающих ударов, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Развал ДРСМД наносит серьезный удар по стратегической стабильности. Наибольшую опасность несет перспектива размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, особенно Центральной и Восточной. Их подлетное время из Польши или стран Балтии до России, настолько короткое (порядка четырех минут), что Москва будет вынуждена в этом случае взять на вооружение доктрину упреждающих ударов", - отмечает Слуцкий в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

Здесь существенно повышается риск ядерного конфликта "по ошибке", считает председатель комитета.

По мнению Слуцкого, учитывая все эти составляющие России "необходимо продолжать договариваться с США о неразмещении ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе, особенно в странах ЦВЕ и Балтии".

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.