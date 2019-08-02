В случае атаки на Россию с территории стран НАТО в Европе ответный удар последует в том числе по США - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Вашингтон отказаться от иллюзий, что военные столкновения в случае атак на Россию с территории европейских стран участниц НАТО можно будет ограничить лишь европейским театром действий.
"В случае атаки на Россию с территории европейских стран-участниц НАТО ответный удар последует не только по Европе, но и по центру принятия решений, то есть - США", - пишет Слуцкий в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".
Он считает, что "Вашингтону пора отказаться от иллюзий, что военное столкновение возможно будет ограничить сугубо европейским театром действий".
Вместе с тем, Слуцкий высказал мнение, что "следует проводить с США и другими ядерными странами переговоры по стратегической стабильности в целом, адаптации мер по ее обеспечению к новой военно-стратегической обстановке".
"В этом контексте можно только приветствовать запуск диалога по стратегической стабильности между Россией и США на уровне внешнеполитических ведомств. Хочется надеяться на то, что за год, остающийся до того, как президентская кампания в США выйдет на финишную прямую, удастся продвинуться вперед. Мы на парламентском уровне будем этому всячески содействовать", - пишет Слуцкий.
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Украина за семь месяцев увеличила импорт газа на 36,1%
ЕАБР рассматривает около 70 проектов с общим объемом финансирования не менее $2 млрд
"ЛУКОЙЛ" локально вернулся на 4-е место по рыночной капитализации, сместив "НОВАТЭК"
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору