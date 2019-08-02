В случае атаки на Россию с территории стран НАТО в Европе ответный удар последует в том числе по США - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Вашингтон отказаться от иллюзий, что военные столкновения в случае атак на Россию с территории европейских стран участниц НАТО можно будет ограничить лишь европейским театром действий.

"В случае атаки на Россию с территории европейских стран-участниц НАТО ответный удар последует не только по Европе, но и по центру принятия решений, то есть - США", - пишет Слуцкий в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

Он считает, что "Вашингтону пора отказаться от иллюзий, что военное столкновение возможно будет ограничить сугубо европейским театром действий".

Вместе с тем, Слуцкий высказал мнение, что "следует проводить с США и другими ядерными странами переговоры по стратегической стабильности в целом, адаптации мер по ее обеспечению к новой военно-стратегической обстановке".

"В этом контексте можно только приветствовать запуск диалога по стратегической стабильности между Россией и США на уровне внешнеполитических ведомств. Хочется надеяться на то, что за год, остающийся до того, как президентская кампания в США выйдет на финишную прямую, удастся продвинуться вперед. Мы на парламентском уровне будем этому всячески содействовать", - пишет Слуцкий.