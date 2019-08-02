Заявление Трампа о возможной блокаде Венесуэлы является психологическим давлением на Каракас, технически США не способны на такую блокаду - эксперт

Высказывание президента США Дональда Трампа о том, что в Вашингтоне рассматривается некий вариант блокады Венесуэлы, не следует рассматривать как реальную подготовку американской администрации к подобного рода мерам, считает врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

"Полагаю, что данное заявление является "психологическим давлением" на Каракас. Блокада Кубы, которая географически гораздо ближе к США, в свое время не получилась. Де-факто жесткие санкции против Венесуэлы дают свой эффект, хотя венесуэльским властям удается минимизировать негативные последствия санкционного давления с учетом помощи из России и Китая. У США нет технических средств для транспортной блокады Венесуэлы", - сказал Разумовский в пятницу "Интерфаксу".

"Что значит транспортная блокада? Не пропускать в Венесуэлу суда, включая российские? Думаю, что это невозможно", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, данное заявление Трампа могло быть адресовано его оппонентам в Вашингтоне, в последнее время обвиняющих действующего президента в том, что он забыл про Венесуэлу. "Трамп таким образом отвечает на выпады своих оппонентов, упоминая о возможной блокаде. А в чем ее особенность, это уже другой вопрос", - сказал Разумовский.

При этом Вашингтон не может рассчитывать на своих союзников в регионе, Колумбию и Бразилию, в активном давлении на Каракас, тем более на их участие в военной интервенции в Венесуэлу, отмечает эксперт.

"Варианты силового вмешательства американские военные изначально не рассматривали всерьез, а прежние разговоры о военной интервенции с участием колумбийских и бразильских военные имели, скорее, характер психологического давления на Мадуро. Президент Бразилии Болсонару ранее допускал высказывания о возможном участии в интервенции, но его довольно жестко одернуло бразильское военное командование, категорически не согласное на подобные операции", - сказал Разумовский.

Трамп заявил в четверг, что рассматривает возможность блокады в Венесуэле, сообщают местные СМИ.

"Да, я рассматриваю", - ответил Трамп на вопрос журналиста, рассматривает ли он такой вариант.

Президент США не уточнил ни специфику блокады, ни когда это может произойти.

Свои замечания он сделал журналистам, покидая Белый дом для участия в предвыборном митинге в городе Цинциннати (штат Огайо).