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Внешняя политика 02.08.2019 16:37

Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса в Баку, сообщает сайт главы государства.

В частности, Оман назначил в Азербайджан посла Гасима Мохаммеда Салима Ас-Сальхи, Лаос – Сивиенпхета Пхетворасака.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]