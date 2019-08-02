Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса в Баку, сообщает сайт главы государства.
В частности, Оман назначил в Азербайджан посла Гасима Мохаммеда Салима Ас-Сальхи, Лаос – Сивиенпхета Пхетворасака.
Ф.Исазаде
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