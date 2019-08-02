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Дальнее зарубежье 02.08.2019 20:18

Выход США из ДРСМД стал серьезной ошибкой - МИД РФ

МИД РФ назвал серьезной ошибкой решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данное соглашение прекратило своё действие. В Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершённых Россией нарушениях ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что США "лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется "вовлечь третьи страны". "Хотя нельзя не отдавать себе отчёт в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства",- отмечается в комментарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]