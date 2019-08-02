Выход США из ДРСМД стал серьезной ошибкой - МИД РФ

МИД РФ назвал серьезной ошибкой решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данное соглашение прекратило своё действие. В Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.
"Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершённых Россией нарушениях ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений", - подчеркнули на Смоленской площади.
В МИД РФ отметили, что США "лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется "вовлечь третьи страны". "Хотя нельзя не отдавать себе отчёт в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства",- отмечается в комментарии.
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Украина за семь месяцев увеличила импорт газа на 36,1%
ЕАБР рассматривает около 70 проектов с общим объемом финансирования не менее $2 млрд
"ЛУКОЙЛ" локально вернулся на 4-е место по рыночной капитализации, сместив "НОВАТЭК"
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору