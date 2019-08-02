Выход США из ДРСМД стал серьезной ошибкой - МИД РФ

МИД РФ назвал серьезной ошибкой решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данное соглашение прекратило своё действие. В Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершённых Россией нарушениях ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис. Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что США "лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется "вовлечь третьи страны". "Хотя нельзя не отдавать себе отчёт в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства",- отмечается в комментарии.