ЕАБР рассматривает около 70 проектов с общим объемом финансирования не менее $2 млрд

Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает порядка 70 проектов с общим объемом финансирования не менее $2 млрд, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Амангельды Исенов.

"В целом в банке на рассмотрении на разной стадии, правда, порядка 70 проектов находятся. Общий объем - не менее $2 млрд", - сказал Исенов. Он подчеркнул, что пока сложно сказать, какая часть из этих проектов дойдет до финального этапа и каково будет участие банка в их финансировании.

Основная часть проектов приходится на двух учредителей ЕАБР - Россию и Казахстан.

"По долям у нас примерно сохраняется паритетность между основными акционерами", - отметил зампред правления, добавив, что банк также активизировался на рынках других стран-участников.

ЕАБР также рассматривает возможность финансирования проектов в странах, которые не являются его участниками, в частности, в Узбекистане. "Это сопряжено с несколько иными процедурами, но в принципе этот вопрос рассматривается", - сказал Исенов. По его словам, речь идет о трех-пяти проектах, связанных с российскими инвестициями в Узбекистан.

Зампред добавил, что сейчас обсуждается вопрос членства Узбекистана в ЕАБР, но это достаточно длительный процесс, требующий проведения ряда внутренних процедур в странах-участниках банка. Кроме того, "Венгрия активно сейчас рассматривается в качестве потенциального участника" ЕАБР, отметил Исенов.

Что касается проектов в России, то, как пояснил зампред, банк в скором времени может объявить об участии в крупных проектах, которые в том числе могут быть профинансированы за счет недавно зарегистрированной программы облигаций на 50 млрд рублей.

Он также не исключил вхождения ЕАБР в капитал российских банков. "Если это отвечает нашей миссии как института развития, то, безусловно, да (может войти в капитал российских банков - прим. ИФ)", - заявил зампред.

ЕАБР также проявляет интерес и к казахстанским банкам. Вопрос в конкретной конъюнктуре на момент сделки, добавил Исенов.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.