Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в I полугодии сократилась до 56,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июне 2019 года выросли на 4,3% – до 8 млрд 736,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 5,7% - до 4 млрд 935,3 млн манатов или 56,5% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июне 2019 года вырос на 20,9% - до 3 млрд 801 млн манатов или 43,5% всех вкладов.
На 30 июня 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 233,9 млн манатов, нерезидентов – 502,4 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 8,2%, нерезидентов – сократились на 34,3%.
В целом, на 1 июля, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 128 млн манатов, что на 1,2% больше показателя на конец 2018 года.
Н.Аббасова
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