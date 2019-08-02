Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.08.2019 21:23

Украина за семь месяцев увеличила импорт газа на 36,1%

Украина в январе-июле 2019 года увеличила импорт природного газа на 36,1% (на 2 млрд 15,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 7 млрд 593,3 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за семь месяцев поступило 4 млрд 649,6 млн куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии - 2 млрд 103,1 млн куб. м (+33,7%), Польши - 840,6 млн куб. м (+93,8%).

В июле-2019 импорт составил 1 млрд 954,2 млн куб. м газа, что на 67% больше, чем в аналогичным месяце 2018-го (1,17 млрд куб. м).

Как сообщалось, опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по газотранспортной системе (ГТС) Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия - 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия - 19,5 млн куб. м/сутки, Польша - 6,4 млн куб. м) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии - 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши - 690,1 млн куб. м (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ИМПОРТ


Похожие новости


Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа может быть сорвана Зеленский видит в сохранении транзита российского газа через Украину гарантию энергетической безопасности Европы Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября Шефчович посетит Москву, чтобы определиться с датой переговоров о транзите газа в ЕС через Украину Путин: если прекратится транзит российского газа через Украину - не будет и реверса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]