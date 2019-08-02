Трамп обсудил с Джонсоном вопросы торговли и безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.
По его словам, беседа между двумя лидерами состоялась накануне.
"Президент Дональд Трамп вчера поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном и обсудил сферы дальнейшего сотрудничества, в особенности, вопросы, связанные с торговлей и глобальной безопасностью", - сказал Гидли журналистам.
Он добавил, что в ходе разговора Трамп указал на "особый" характер отношений между США и Великобритания. Трамп также заявил Джонсону, что с нетерпением ждет скорой встречи с премьер-министром Великобритании на саммите G7 во Франции.
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