Трамп обсудил с Джонсоном вопросы торговли и безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

По его словам, беседа между двумя лидерами состоялась накануне.

"Президент Дональд Трамп вчера поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном и обсудил сферы дальнейшего сотрудничества, в особенности, вопросы, связанные с торговлей и глобальной безопасностью", - сказал Гидли журналистам.

Он добавил, что в ходе разговора Трамп указал на "особый" характер отношений между США и Великобритания. Трамп также заявил Джонсону, что с нетерпением ждет скорой встречи с премьер-министром Великобритании на саммите G7 во Франции.

Саммит "группы семи" пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице.