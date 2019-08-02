Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2019 21:39

Трамп обсудил с Джонсоном вопросы торговли и безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

По его словам, беседа между двумя лидерами состоялась накануне.

"Президент Дональд Трамп вчера поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном и обсудил сферы дальнейшего сотрудничества, в особенности, вопросы, связанные с торговлей и глобальной безопасностью", - сказал Гидли журналистам.

Он добавил, что в ходе разговора Трамп указал на "особый" характер отношений между США и Великобритания. Трамп также заявил Джонсону, что с нетерпением ждет скорой встречи с премьер-министром Великобритании на саммите G7 во Франции.

Саммит "группы семи" пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Посол Великобритании в США уходит в отставку после скандала с критикой Трампа Трамп продолжает давать нелестные характеристики британскому послу в США В Британии начинаются слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США Глава МВД Британии подписал решение о выдаче Ассанжа в США Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС Трамп посетит Великобританию в начале июня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]