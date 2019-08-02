Глава иранского МИД после выхода США из ДРСМД призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию

США следует адаптироваться к новым реалиям в мире, а не изолировать себя, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"США следует перестать изолировать себя и адаптироваться к новым реалиям. Торговля и силы в мире меняются, и ни экономический терроризм в отношении Китая и Ирана, ни выход из договора РСМД с Россией не изменит этого", - написал Зариф в Twitter.
31 июля власти США включили Зарифа в санкционный список.
Ранее в пятницу США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.
Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.
1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
UFuture построила СЭС в Херсонской области, вложив $18 млн
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в I полугодии сократилась до 56,5% - ЦБ
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору