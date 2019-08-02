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Регион 02.08.2019 17:54

Глава иранского МИД после выхода США из ДРСМД призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию

США следует адаптироваться к новым реалиям в мире, а не изолировать себя, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"США следует перестать изолировать себя и адаптироваться к новым реалиям. Торговля и силы в мире меняются, и ни экономический терроризм в отношении Китая и Ирана, ни выход из договора РСМД с Россией не изменит этого", - написал Зариф в Twitter.

31 июля власти США включили Зарифа в санкционный список.

Ранее в пятницу США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]