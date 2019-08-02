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Дальнее зарубежье 02.08.2019 21:54

Могерини высказалась за продолжение дипломатических усилий на Корейском полуострове

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подчеркнула необходимость продолжения дипломатических усилий на Корейском полуострове для достижения цели "полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации".

Выступая в пятницу в Бангкоке на региональном форуме АСЕАН, Могерини подчеркнула необходимость того, чтобы все заинтересованные стороны и державы внесли в это позитивный вклад, и напомнила о политике "критического взаимодействия" Европейского союза.

Пресс-релиз о ее участии в форуме распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

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Тэги: ЕС, КОРЕЯ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]