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Оборона 02.08.2019 17:59

Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу отбыл с визитом в Москву, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, Гасанов примет участие в церемонии открытия Армейских международных игр-2019, которое состоится 3 августа и понаблюдает за заездом азербайджанских танкистов в первом этапе конкурса «Танковый биатлон»

Визит осуществляется по приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, МИНИСТР, РФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]