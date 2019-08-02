Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу отбыл с визитом в Москву, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, Гасанов примет участие в церемонии открытия Армейских международных игр-2019, которое состоится 3 августа и понаблюдает за заездом азербайджанских танкистов в первом этапе конкурса «Танковый биатлон»

Визит осуществляется по приглашению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Ф.Исазаде