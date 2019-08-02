AZAL в сентябре сдаст в эксплуатацию вторую взлетно-посадочную полосу аэропорту «Нахчыван» стоимостью 50 млн манатов

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует в сентябре текущего года сдать в эксплуатацию вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Международном аэропорту «Нахчыван», говорится в сообщении общества.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и президент AZAL Джахангир Аскеров в пятницу ознакомились с ходом строительных работ.

«Аскеров проинформировал, что новая взлетно-посадочная полоса Нахчыванского аэропорта соответствует международным требованиям и позволит обеспечить беспрерывную работу воздушной гавани в случае, если одна из ВПП будет закрыта на ремонт или техобслуживание. Общая стоимость проекта составляет 50 млн. манатов. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на сентябрь 2019 года», - отмечается в информации.

По данным AZAL, проект предполагает строительство асфальтобетонной ВПП в Нахчыванском аэропорту длиной 3300 метров, шириной – 60 метров.

Строительствополосы осуществляется по поручению президента Азербайджана. Вторая полоса, как и существующая, позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

В рамках проекта предусмотрено приобретение новой инструментальной системы захода на посадку для обоих направлений ВПП, обеспечивающей безопасность полетов по второй категории ICAO CAT II (до высоты принятия решения 30 на 400 метров); установка автоматизированного метеорологического радиолокатора Furuno WR2100 для наблюдения за опасными погодными явлениями с углом горизонтального 360 и вертикального сканирования от -2 до 182 градусов.

Также планируется установка автоматизированных метеорологических датчиков наблюдения на ВПП, приобретение новой автоматизированный системы Управления воздушным движением, установка наземной корректирующей навигационной спутниковой станции, обновление средств радиосвязи «Воздух – Земля», установка светосигнального оборудования для обоих направлений ВПП для ночных полетов.

Н.Аббасова