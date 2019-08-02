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Дальнее зарубежье 02.08.2019 22:10

В Индонезии отменили предупреждение о цунами

Власти Индонезии отозвали предупреждение о цунами, объявленное после сильного землетрясения у юго-западного побережья острова Ява, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 151 км от провинции Бантен. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 42,8 км.

На Яве, в том числе в Джакарте, из-за землетрясения раскачивались здания, однако о серьезных разрушениях не сообщается. Также не поступает информации о пострадавших с серьезными травмами.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в провинции Бантен, а также провинции Лампунг, расположенной на юге острова Суматра. Землетрясение спровоцировало панику у некоторых жителей этих провинций, отмечает агентство.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЦУНАМИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]