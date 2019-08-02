В Индонезии отменили предупреждение о цунами

Власти Индонезии отозвали предупреждение о цунами, объявленное после сильного землетрясения у юго-западного побережья острова Ява, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 151 км от провинции Бантен. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 42,8 км.
На Яве, в том числе в Джакарте, из-за землетрясения раскачивались здания, однако о серьезных разрушениях не сообщается. Также не поступает информации о пострадавших с серьезными травмами.
Сильнее всего подземные толчки ощущались в провинции Бантен, а также провинции Лампунг, расположенной на юге острова Суматра. Землетрясение спровоцировало панику у некоторых жителей этих провинций, отмечает агентство.
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Алиев принял верительные грамоты новых послов Омана и Лаоса
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Украина за семь месяцев увеличила импорт газа на 36,1%
ЕАБР рассматривает около 70 проектов с общим объемом финансирования не менее $2 млрд
"ЛУКОЙЛ" локально вернулся на 4-е место по рыночной капитализации, сместив "НОВАТЭК"
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору