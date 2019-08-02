В Индонезии отменили предупреждение о цунами

Власти Индонезии отозвали предупреждение о цунами, объявленное после сильного землетрясения у юго-западного побережья острова Ява, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 151 км от провинции Бантен. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 42,8 км.

На Яве, в том числе в Джакарте, из-за землетрясения раскачивались здания, однако о серьезных разрушениях не сообщается. Также не поступает информации о пострадавших с серьезными травмами.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в провинции Бантен, а также провинции Лампунг, расположенной на юге острова Суматра. Землетрясение спровоцировало панику у некоторых жителей этих провинций, отмечает агентство.