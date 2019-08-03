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Дальнее зарубежье 03.08.2019 09:22

Трамп заявляет о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что хочет хороших отношений с Россией и подчеркнул, что мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

"Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией - ИФ)", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

"Но было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва", - отметил президент США.

Трамп неоднократно называл расследование по так называемому "российскому делу" "охотой на ведьм". Это дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. При этом Мюллер подтвердил, что РФ пыталась повлиять на американские выборы, но не преуспела в этом.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]