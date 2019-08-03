ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 21 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане
Акционеры СК «Revan Sigorta» в сентябре изберут нового председателя совета директоров
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Искусственные осадки будут вызывать для тушения пожаров в Иркутской области
Тегеран отказался от предложения о встрече Трампа с Зарифом - СМИ
Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. жителей населенных пунктов Дальнего Востока
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору