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Дальнее зарубежье 03.08.2019 11:15

США потратили $32 млн на "российское расследование" спецпрокурора Мюллера

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Минюста.

Из этих средств $2,45 млн были потрачены на оплату работы сотрудников Мюллера. В его команде работали 19 юристов и 40 агентов ФБР, а также аналитики и бухгалтеры-криминалисты.

Минюст раскрыл информацию о расходах на расследование на несколько недель позже, чем ожидалось, отмечает телеканал. Более чем за неделю до публикации отчета Мюллер выступал в двух комитетах конгресса США, и конгрессмены, не ознакомленные с данными о расходах на расследование, не смогли задать ему вопросы по этой теме.

Еще до публикации данных о расходах президент США Дональд Трамп утверждал, что на него потратили более $40 млн.

Председатель юридического комитета палаты представителей США Джерри Надлер, в свою очередь, напоминал, что в результате расследования были предъявлены обвинения нескольким лицам, которые выплатят штрафы по решению суда.

"Только в случае с Полом Манафортом (бывшим главой предвыборного штаба Трампа - ИФ) удалось получить $42 млн, поэтому стоимость расследования для налогоплательщиков близка к нулю", - заявлял Надлер.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

В результате расследования были предъявлены более 100 обвинений в отношении 34 физических лиц и трех компаний.

Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом США в июле не оправдал Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось - спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно.

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Тэги: США, РАССЛЕДОВАНИЕ, СТОИМОСТЬ


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