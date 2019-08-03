Акционеры СК «Revan Sigorta» в сентябре изберут нового председателя совета директоров

Акционеры азербайджанской страховой компании «Revan Sigorta» 2 сентября 2019 года проведут очередное общее собрание, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"Очередное собрание акционеров созвано на 2 сентября. На повестке дня заседания два вопроса: назначение Сурхая Ахмедова членом совета директоров СК; назначение Ахмедова председателем совета директоров «Revan Sigorta», - отметили в компании.
СК Revan Sigorta действует на рынке страхования Азербайджана с 1998 года. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Искусственные осадки будут вызывать для тушения пожаров в Иркутской области
Тегеран отказался от предложения о встрече Трампа с Зарифом - СМИ
Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. жителей населенных пунктов Дальнего Востока
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору