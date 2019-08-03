Акционеры СК «Revan Sigorta» в сентябре изберут нового председателя совета директоров

Акционеры азербайджанской страховой компании «Revan Sigorta» 2 сентября 2019 года проведут очередное общее собрание, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Очередное собрание акционеров созвано на 2 сентября. На повестке дня заседания два вопроса: назначение Сурхая Ахмедова членом совета директоров СК; назначение Ахмедова председателем совета директоров «Revan Sigorta», - отметили в компании.

СК Revan Sigorta действует на рынке страхования Азербайджана с 1998 года. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов.

Б.Рустамбеков