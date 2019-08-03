Трамп и Путин в телефонном разговоре обсудили перспективу смены посла США в России - СМИ

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время недавнего телефонного разговора обсудили возможность скорой смены посла США в Москве, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Путин и Трамп обсудили тот факт, что в ближайшие несколько месяцев из-за ожидаемого ухода Хантсмана появится необходимость в новом после, но они не обсуждали какие-либо имена для возможной замены", - отмечает телеканал.
Посол США в России Джон Хантсман, по данным телеканала, в последние месяцы проводит "что-то похожее на прощальный тур" перед отъездом из России.
В ноябре прошлого года Хантсман, занимающий пост посла в России с 2017 года, рассказал, что у него обнаружили меланому. В июне издание The Atlantic со ссылкой на источники сообщало, что Хантсман, как ожидается, покинет свой пост до конца 2019 года и серьезно рассматривает возможность бороться за должность губернатора штата Юта. Хантсман уже был губернатором Юты с 2005 по 2009 гг.
По данным CNN, Трамп принял решение позвонить Путину после того, как он увидел карту пожаров в Сибири.
Телефонный разговор, по данным источников телеканала, был сравнительно коротким, и Путин с Трампом не обсуждали решение США выйти из ДРСМД, а также санкции США из-за инцидента в Солсбери.
В пресс-службе Кремля в свою очередь сообщали, что в ходе разговора американский лидер предложил оказать содействие РФ в борьбе с лесными пожарами в Сибири; Путин, поблагодарив своего американского коллегу, оценил этот шаг со стороны президента США "как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами".
Сам Трамп после разговора заявлял, что разговор был "непродолжительным, но хорошим", и тема ДРСМД в нем не поднималась. Также американский президент рассказал, что основной темой разговора стали лесные пожары в Сибири и похвалил американских пожарных.
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