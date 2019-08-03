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Дальнее зарубежье 03.08.2019 12:50

Трамп грозит Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Отвечая на вопрос журналиста в Вашингтоне он пояснил, что может быть "существенное увеличение", и пошлины в таком случае "могут быть увеличены до значительно больших цифр".

В минувший четверг Трамп пообещал ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд. О таком решении президент объявил вскоре после переговоров США и КНР по торговле в Шанхае.

В Пекине сообщили, что правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]