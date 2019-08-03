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Дальнее зарубежье 03.08.2019 13:10

Ким Чен Ын лично контролировал ракетные пуски в КНДР 2 августа - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично следил за испытанием ракет, прошедшими в минувшую пятницу, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

Ким Чен Ын выразил "глубокое удовлетворение результатами тестового пуска", сообщает агентство со ссылкой на северокорейские СМИ.

Пуск, по утверждению северокорейских СМИ, проводился из новой реактивной системы залпового огня. Ким Чен Ын ранее на этой неделе уже наблюдал за испытаниями этой системы, сообщает агентство Associated Press.

Южнокорейские военные ранее сообщали, что Северная Корея в пятницу выпустила неопознанные снаряды малой дальности у своего восточного побережья. Согласно данным объединенного комитета начальников штабов, снаряды были выпущены из Юнхуна в провинции Хамгён-Намдо в Японское море.

В администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сообщили, что на основании первоначального анализа власти Южной Кореи и США считают, что снаряды, запущенные КНДР, были баллистическими ракетами малой дальности нового типа.

Великобритания, Франция и Германия оценили ракетные запуски Северной Кореи как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и призвали режим в Пхеньяне возобновить переговоры с США о денуклеаризации.

Представитель МИД КНДР в субботу раскритиковал заявление Великобритании, Франции и Германии. В МИД КНДР заявили, что страна никогда не признавала и не признает резолюции ООН в отношении Пхеньяна, считая их провокацией, сообщает Associated Press.

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Тэги: КНДР, РАКЕТЫ, ПУСК, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]