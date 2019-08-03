Спасатели эвакуировали более 2,5 тыс. жителей населенных пунктов Дальнего Востока

В целях предупреждения возможных подтоплений населенных пунктов МЧС России эвакуировал более 2,5 тыс. жителей Дальнего Востока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.
"В превентивных целях проведена эвакуация из 27 населенных пунктов 2 тыс. 583 человек, которые размещены в шести пунктах временного размещения", - сказали в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время на территории Республики Бурятия, Хабаровского края и Амурской области в 12 муниципальных районах остаются подтопленными 45 населенных пунктов, 337 жилых дома,1 тыс. 258 приусадебных участка, два социально значимых объекта и 54 участков автодорог", - отметили в пресс-службе.
За прошедшие сутки, как сообщили в ведомстве, освободились от воды девять населенных пункта и 15 участков автодорог.
В МЧС РФ также напомнили, что с 31 июля в Кабанском районе Республики Бурятия введено ограничение для движения большегрузного автотранспорта на участке с 257 по 278 км автодороги федерального значения Р-258 "Байкал".
Кроме того, по данным министерства, в ближайшее время в городе Комсомольск-на-Амуре будет установлен аэромобильный пожарно-спасательный комплекс "Гидробарьер" для защиты объектов жизнеобеспечения от угрозы подтопления, который был доставлен из Хабаровска.
"В готовности к реагированию находится группировка в составе более 10 тыс. человек и 3,4 тыс. единиц техники", - отметили в пресс-службе.
Продолжаются также работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, в которой сегодняшний день в 31 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1 тыс. 359 домов, 2 тыс. 169 приусадебных участков, три социально-значимых объекта, 10 участков автомобильных дорог.
"За прошедшие сутки от воды освободились 13 населенных пункта, 330 жилой дом, 618 приусадебный участок, один низководный мост, 1 социально значимых объекта и 6 участка автодороги", - уточнили в МЧС России.
В подтопленных объектах проводится откачка воды, просушка помещений, авиацией МЧС России осуществляется доставка гуманитарного груза в труднодоступные населённые пункты, сказали в пресс-службе ведомства.
"На данный момент превышение уровня воды до сих пор наблюдается на реке Ие в городе Тулуне. Её уровень составляет 922 см, превышая критическую отметку в 700 см", - добавили в министерстве.
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