Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане

Азербайджан предлагает казахстанским бизнесменам воспользоваться благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев принял посла Казахстана Бейбита Исабаева в связи завершением дипломатической деятельности в Баку.

Министр проинформировал посла о проводимых экономических реформах в Азербайджане, благоприятном бизнес и инвестиционном климате, больших транспортно-транзитных возможностях и пригласил деловые круги Казахстана воспользоваться благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах.

Стороны отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Казахстаном, развитие экономических отношений по различным направлениям и выразили уверенность в их дальнейшем укреплении.

Мустафаев сообщил, что в Нур-Султане планируется открытие Торгового дома Азербайджана, что приведет к дальнейшему расширению торговых отношений с Казахстаном.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах .

Б.Рустамбеков