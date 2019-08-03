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Бизнес и законодательство 03.08.2019 13:53

Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане

Азербайджан предлагает казахстанским бизнесменам воспользоваться благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев принял посла Казахстана Бейбита Исабаева в связи завершением дипломатической деятельности в Баку.

Министр проинформировал посла о проводимых экономических реформах в Азербайджане, благоприятном бизнес и инвестиционном климате, больших транспортно-транзитных возможностях и пригласил деловые круги Казахстана воспользоваться благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах.

Стороны отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Казахстаном, развитие экономических отношений по различным направлениям и выразили уверенность в их дальнейшем укреплении.

Мустафаев сообщил, что в Нур-Султане планируется открытие Торгового дома Азербайджана, что приведет к дальнейшему расширению торговых отношений с Казахстаном.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах .

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПОСОЛ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]