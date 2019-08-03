Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане

Азербайджан предлагает казахстанским бизнесменам воспользоваться благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев принял посла Казахстана Бейбита Исабаева в связи завершением дипломатической деятельности в Баку.
Министр проинформировал посла о проводимых экономических реформах в Азербайджане, благоприятном бизнес и инвестиционном климате, больших транспортно-транзитных возможностях и пригласил деловые круги Казахстана воспользоваться благоприятными условиями, созданными в промышленных парках и кварталах.
Стороны отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Казахстаном, развитие экономических отношений по различным направлениям и выразили уверенность в их дальнейшем укреплении.
Мустафаев сообщил, что в Нур-Султане планируется открытие Торгового дома Азербайджана, что приведет к дальнейшему расширению торговых отношений с Казахстаном.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах .
Б.Рустамбеков
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