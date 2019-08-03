Тегеран отказался от предложения о встрече Трампа с Зарифом - СМИ

Власти Ирана отклонили предложение о встрече главы иранского МИД Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает интернет-версия еженедельника The New Yorker со ссылкой на источники.

Предложение о встрече Зарифу передал в Нью-Йорке, в резиденции постпреда Ирана при ООН, 15 июля американский сенатор Рэнд Пол.

Зариф ответил, что решение о встрече принимает не он, и ему нужно проконсультироваться с Тегераном, сообщает издание.

"После встречи с Полом Зариф передал предложение иранским лидерам. На этот раз они встречу не одобрили", - сообщает The New Yorker, отмечая, что Зариф должен приехать в США на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре.

В Белом доме информацию о приглашении комментировать не стали.

В ходе встречи Пол и Зариф обсудили вопрос ядерной программы Тегерана и напряженность в Персидском заливе, сообщили источники издания. Разговор продлился час, Зариф высказал Полу свои идеи о том, как США и Иран могут выйти из тупика по ядерному вопросу, отмечает издание.

Власти США в среду включили Зарифа в санкционный список. Санкции предполагают блокировку активов министра в США при их наличии.

Ранее в июле издание Politico сообщало, что Рэнд Пол получил у президента США разрешение на встречу с Джавадом Зарифом. Трамп после этого заявил, что он прислушивается к советам сенатора, однако не назначал его своим представителем по Ирану.