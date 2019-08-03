Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.08.2019 14:35

Искусственные осадки будут вызывать для тушения пожаров в Иркутской области

Специалисты будут вызывать искусственные осадки в Иркутской области для борьбы с лесными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

"Сегодня, 3 августа, самолет-зондировщик Ан-26, используемый ФБУ "Авиалесоохрана" для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров, работает в северо-восточной части Иркутской области. Там в районах действия лесных пожаров образовалась пригодная для проведения данных работ облачность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

Осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации пожаров, отметили в ведомстве.

"В северной части Иркутской области, где сложилась сложная пожарная обстановка уже длительный период стоит жаркая и сухая погода. На ближайшие 5 дней осадков, образованных естественным путем, практически не ожидается", - уточнили в ведомстве.

По данным специалистов федеральной "Авиалесоохраны", на территории Иркутской области действует 61 пожар на землях лесного фонда на площади 89 838 га, а также 70 пожаров в зоне контроля на площади, пройденной огнем, 632 тыс. га.

По состоянию на 3 августа, в России действует 174 лесных пожара на площади 125 395 га.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОЖАРЫ, ОСАДКИ


Похожие новости


Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров Около 400 детей погибли на пожарах в РФ в 2018г Почти 1,5 млн га леса горят в Якутии Четыре лесных пожара тушат в Иркутской области В Сибири полыхают 60 природных пожаров Десять из 22 лесных пожаров потушили за сутки на Дальнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]