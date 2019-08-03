В центре Москве усилены меры безопасности

Правоохранительные органы в субботу днем усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о недопустимости проведения несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", по Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, на границе Тверского и Никитского бульваров установлены металлические ограждения, выставляется оцепление.

На Гоголевском и Никитском бульварах от Пречистенских ворот до площади Никитских ворот встречаются редкие патрули Росгвардии и полиции.

Между тем, по свидетельству корреспондентов "Интерфакса", обстановка на бульварах спокойная, никаких изменений в движении транспорта и пешеходов нет.

Вдоль Бульварного кольца от площади Никитских ворот в сторону Трубной площади, в окрестных переулках припаркованы автобусы полиции и Росгвардии, а также эвакуаторы, "скорая помощь".

Некоторые кафе, рестораны и магазины, расположенные на первых этажах зданий на Бульварном кольце от площади Никитских ворот в сторону Трубной площади, не работают.

Мобильный интернет на Никитском бульваре работает с перебоями.

Сотрудники полиции дежурят на станциях метро в центре города. Они периодически проверяют документы у пассажиров на выходе из станций метрополитена.

Накануне полиция Москвы неоднократно предупреждала, что оперативно отреагирует на правонарушения 3 августа в случае проведения несанкционированной акции в Москве, напомнив, что мероприятие является несогласованным.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Последняя по времени акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека. В результате протестных акций были задержаны их лидеры: глава ФБК Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 10 подозреваемых, пятеро из которых арестованы по решению суда. Фигурантами дела могут стать еще несколько десятков человек, в том числе те, кто сейчас отбывает административный арест.

После прошедшей 27 июля акции сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов в их поддержку 10 и 11 августа. Также была подана заявка на ряд пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Кроме того, в течение недели в соцсетях распространялась информация "штаба Навального в Москве" об акции 3 августа на Бульварном кольце.

Столичные власти не разрешили проведение пикетов в связи с нарушением сроков подачи заявки, но согласовали оба митинга 10 и 11 августа. В свою очередь, организаторы пикетов выразили намерение все равно выйти на акцию 3 августа.