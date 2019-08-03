Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0264 GBR   2.0584 TRY   0.3034

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.08.2019 15:22

В аэропорту Хитроу отменяют почти 180 рейсов 5-6 августа из-за забастовки

Аэропорт Хитроу в Лондоне отменяет 172 рейса в понедельник и вторник в связи с запланированной забастовкой работников, сообщило агентство Associated Press.

Забастовка связана с разногласиями между профсоюзом Unite union, в которую входят сотрудники служб безопасности, пожарные и инженеры, и руководством аэропорта по зарплатам работников. Профсоюз отверг предложение о 7,3%-м повышении заработной платы для работников, сочтя его слишком маленьким.

Пассажирам советуют связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать актуальную информацию о рейсах. Руководство аэропорта предупреждает, что в связи с забастовкой у пассажиров может уйти больше времени на прохождение проверки безопасности в аэропорте.

Лидеры профсоюза и руководство аэропорта, как ожидается, встретятся в субботу, чтобы вновь обсудить вопрос зарплат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА


Похожие новости


Хитроу может добавить 25 тыс. рейсов в год еще до строительства 3-й ВПП Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за инцидента с беспилотниками Аэропорт Хитроу предупредил о задержках рейсов из-за протестов Британские власти отказались строить новый аэропорт на Темзе Аэропорт Хитроу инвестирует в модернизацию $4,7 млрд в 2014-2019 гг. Понедельник станет одним из самых загруженных дней для лондонского аэропорта "Хитроу"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]