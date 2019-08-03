В аэропорту Хитроу отменяют почти 180 рейсов 5-6 августа из-за забастовки

Аэропорт Хитроу в Лондоне отменяет 172 рейса в понедельник и вторник в связи с запланированной забастовкой работников, сообщило агентство Associated Press.

Забастовка связана с разногласиями между профсоюзом Unite union, в которую входят сотрудники служб безопасности, пожарные и инженеры, и руководством аэропорта по зарплатам работников. Профсоюз отверг предложение о 7,3%-м повышении заработной платы для работников, сочтя его слишком маленьким.

Пассажирам советуют связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать актуальную информацию о рейсах. Руководство аэропорта предупреждает, что в связи с забастовкой у пассажиров может уйти больше времени на прохождение проверки безопасности в аэропорте.

Лидеры профсоюза и руководство аэропорта, как ожидается, встретятся в субботу, чтобы вновь обсудить вопрос зарплат.