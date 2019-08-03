США в рамках второго раунда санкций в отношении России по так называемому "делу Скрипалей" будет отдельно рассматривать выдачу лицензий на экспорт товаров для обеспечения безопасности коммерческой авиации и космических полетов, сообщил в субботу госдепартамент.
В пояснениях, опубликованных американским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что речь идет о санкциях, подразумевающих ограничения экспорта товаров, которые можно применить для создания химического и биологического оружия. В рамках этих санкций лицензии на экспорт все еще будут доступны для американских компаний, у которых есть действующие контракты с российскими покупателями.
Кроме того, в индивидуальном порядке будет рассматриваться не только выдача лицензий на экспорт товаров для космических полетов и продукции, необходимой для обеспечения безопасности коммерческих пассажирских авиаперевозок, но и экспорт коммерческим компаниям в России для гражданских конечных пользователей, а также экспорт компаниям, которые являются 100%-ми "дочками" американских и других иностранных компаний в России.
Ранее госдеп сообщил, что Вашингтон вводит в отношении России второй пакет санкций по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Согласно заявлению, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Санкции также запрещают американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российским властям.
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