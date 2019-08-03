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Дальнее зарубежье 03.08.2019 15:45

США в рамках санкций по "делу Скрипалей" могут разрешить экспорт в РФ товаров для гражданских пользователей, космических полетов и безопасности коммерческой авиации

США в рамках второго раунда санкций в отношении России по так называемому "делу Скрипалей" будет отдельно рассматривать выдачу лицензий на экспорт товаров для обеспечения безопасности коммерческой авиации и космических полетов, сообщил в субботу госдепартамент.

В пояснениях, опубликованных американским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что речь идет о санкциях, подразумевающих ограничения экспорта товаров, которые можно применить для создания химического и биологического оружия. В рамках этих санкций лицензии на экспорт все еще будут доступны для американских компаний, у которых есть действующие контракты с российскими покупателями.

Кроме того, в индивидуальном порядке будет рассматриваться не только выдача лицензий на экспорт товаров для космических полетов и продукции, необходимой для обеспечения безопасности коммерческих пассажирских авиаперевозок, но и экспорт коммерческим компаниям в России для гражданских конечных пользователей, а также экспорт компаниям, которые являются 100%-ми "дочками" американских и других иностранных компаний в России.

Ранее госдеп сообщил, что Вашингтон вводит в отношении России второй пакет санкций по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Согласно заявлению, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Санкции также запрещают американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российским властям.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЭКСПОРТ, ИСКЛЮЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]