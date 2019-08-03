На Пушкинской площади задержали десяток участников несанкционированной акции

Полиция на Пушкинской площади в субботу днем начала задерживать участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передает корреспондент "Интерфакса".
По свидетельству корреспондентов, после неоднократных призывов к участникам разойтись в полицейский автобус препроводили порядка 10 человек. Среди них была девушка, нижняя часть лица которой была закрыта темной повязкой.
По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Последняя по времени акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека.
В результате протестных акций, в частности, были задержаны глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.
30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 10 подозреваемых, пятеро из которых арестованы по решению суда. Фигурантами дела могут стать еще несколько десятков человек, в том числе те, кто сейчас отбывает административный арест.
После прошедшей 27 июля акции сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов в их поддержку 10 и 11 августа. Была также подана заявка на ряд пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Кроме того, в течение недели в соцсетях распространялась информация "штаба Навального в Москве" об акции 3 августа на Бульварном кольце.
Столичные власти не разрешили проведение пикетов в связи с нарушением сроков подачи заявки, но согласовали оба митинга 10 и 11 августа. В свою очередь, организаторы пикетов выразили намерение все равно выйти на акцию 3 августа.
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