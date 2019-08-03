Глава Пентагона хочет скорого размещения ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер хочет, чтобы США в скором времени разместили неядерные ракеты средней дальности в Азии, сообщает в субботу агентство Associated Press.

"Справедливо будет сказать, что мы хотели бы разместить вооружение как можно скорее. Я бы хотел за несколько месяцев", - сказал Эспер журналистам, направляющимся вместе с ним в Австралию.

Эспер подчеркнул, что США потребуется некоторое время для создания ракет наземного базирования.

Он не стал говорить о том, где именно США хотели бы разместить ракеты, отметив, что это будет зависеть от результатов переговоров с союзниками и других факторов.

Глава Пентагона отметил, что такое решение не должно удивлять Китай, так как "более 80% его арсенала - это системы средней дальности".

Эти заявления Эспер сделал на следующий день после того, как США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Затем Пентагон заявил, что США после выхода из ДРСМД смогут активизировать работу над неядерными ракетами наземного базирования.

Ранее сообщалось, что проект американского бюджета на 2020 год включает в себя запрос на $96 млн на разработку новых ракет, дальность действия которых подпадает под ограничения ДРСМД. А в марте в Пентагоне заявили о готовности в ближайшие 18 месяцев начать развертывание новой наземной ракеты.