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Регион 03.08.2019 17:15

В Тегеране считают бессмысленными санкции США против РФ

Новые санкции США в отношении России не дадут результата, заявили в субботу в министерстве иностранных дел Ирана.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, санкции - это "провальный трюк, который потерял свою действенность и определенно не принесет результата в отношении этой страны (России - ИФ)".

Мусави обвинил США в "помешательстве на применении экономического терроризма и незаконных односторонних мер в отношении других стран, которые думают и ведут себя не так, как они".

США в субботу объявили, что вводят второй раунд санкций в отношении России в связи с отравлением в Солсбери.

В рамках санкций Вашингтон будет выступать против предоставления займов, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких финансовых институтов, как Всемирный банк и МВФ. Кроме того, США вводят ограничения для американских банков, связанные с российским госдолгом. Также США ограничат экспорт в Россию товаров и технологий, которые можно использовать для создания химического и биологического оружия.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]