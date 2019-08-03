В Тегеране считают бессмысленными санкции США против РФ

Новые санкции США в отношении России не дадут результата, заявили в субботу в министерстве иностранных дел Ирана.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, санкции - это "провальный трюк, который потерял свою действенность и определенно не принесет результата в отношении этой страны (России - ИФ)".

Мусави обвинил США в "помешательстве на применении экономического терроризма и незаконных односторонних мер в отношении других стран, которые думают и ведут себя не так, как они".

США в субботу объявили, что вводят второй раунд санкций в отношении России в связи с отравлением в Солсбери.

В рамках санкций Вашингтон будет выступать против предоставления займов, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких финансовых институтов, как Всемирный банк и МВФ. Кроме того, США вводят ограничения для американских банков, связанные с российским госдолгом. Также США ограничат экспорт в Россию товаров и технологий, которые можно использовать для создания химического и биологического оружия.