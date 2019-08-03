Новак: РФ в августе будет держать добычу нефти на уровне, оговоренном с ОПЕК+, в июле перевыполнила на 60 тыс. б/с

Россия в июле добывала на 290 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, приводит слова министра энергетики РФ Александра Новака пресс-служба министерства.
По соглашению с ОПЕК+ Россия должна держать добычу нефти на уровне ниже 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. Таким образом, в прошлом месяце Россия перевыполнила сделку на 62 тыс. б/с.
"В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях", - сообщило министерство.
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