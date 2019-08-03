В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, 200 картин оказались в воде

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" сын художника Лука.
"В мастерской находилось порядка 200 картин, большинство из них пострадали от затопления. Картины несколько часов плавали в воде. Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей", - сказал Лука Сафронов.
Он сообщил, что кроме картин от затопления пострадали вещи Никаса и книги. Инцидент произошёл минувшей ночью. По его словам, художника затопили соседи сверху.
Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.
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