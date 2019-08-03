Лондон приветствовал новую порцию американских санкций против России

Великобритания приветствует решение США ввести новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, сообщил в субботу глава МИД Доминик Рааб.
"Мы приветствуем сегодня неизменную поддержку США, которые ввели санкции по химическому и биологическому оружию в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал Рааб в твиттере.
"Глобальные меры реагирования показывают, что мы не будем стоять в стороне и смотреть, как без последствий используют это ужасное оружие", - добавил Рааб.
США ранее в субботу объявили, что вводят второй пакет санкций в отношении России в связи с отравлением в Солсбери. В рамках санкций Вашингтон будет выступать против предоставления займов, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких финансовых институтов, как Всемирный банк и МВФ. Кроме того, США вводят ограничения для американских банков, связанные с российским госдолгом. Помимо этого, США ограничат экспорт в Россию товаров и технологий, которые можно использовать для создания химического и биологического оружия.
Санкции вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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