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Дальнее зарубежье 03.08.2019 19:15

Лондон приветствовал новую порцию американских санкций против России

Великобритания приветствует решение США ввести новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, сообщил в субботу глава МИД Доминик Рааб.

"Мы приветствуем сегодня неизменную поддержку США, которые ввели санкции по химическому и биологическому оружию в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал Рааб в твиттере.

"Глобальные меры реагирования показывают, что мы не будем стоять в стороне и смотреть, как без последствий используют это ужасное оружие", - добавил Рааб.

США ранее в субботу объявили, что вводят второй пакет санкций в отношении России в связи с отравлением в Солсбери. В рамках санкций Вашингтон будет выступать против предоставления займов, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких финансовых институтов, как Всемирный банк и МВФ. Кроме того, США вводят ограничения для американских банков, связанные с российским госдолгом. Помимо этого, США ограничат экспорт в Россию товаров и технологий, которые можно использовать для создания химического и биологического оружия.

Санкции вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]