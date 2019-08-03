В Гонконге не стихают протесты против закона об экстрадиции

В Гонконге в субботу проходят протестные акции против попыток местных властей изменить закон об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.
В протестах, по данным СМИ, участвуют десятки тысяч человек.
Около 100 человек собрались у полицейского участка в районе Чимсачёй, некоторые из них швыряли кирпичи на парковку участка. Перед этим демонстранты ненадолго блокировали Тоннель Кросс-Харбор, связывающий остров Гонконг и полуостров Коулун.
Вначале протесты проходили на оговоренной с полицией территории, однако затем участники вышли за ее пределы и разошлись по популярному среди туристов торговому району Вонкок, сообщает телеканал Sky News. Один из участников протестов залез на флагшток и снял с него флаг Китая, а затем бросил его в бухту Виктория, сообщает агентство Associated Press.
Протесты начались в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов.
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