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В Гонконге не стихают протесты против закона об экстрадиции

В Гонконге в субботу проходят протестные акции против попыток местных властей изменить закон об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.

В протестах, по данным СМИ, участвуют десятки тысяч человек.

Около 100 человек собрались у полицейского участка в районе Чимсачёй, некоторые из них швыряли кирпичи на парковку участка. Перед этим демонстранты ненадолго блокировали Тоннель Кросс-Харбор, связывающий остров Гонконг и полуостров Коулун.

Вначале протесты проходили на оговоренной с полицией территории, однако затем участники вышли за ее пределы и разошлись по популярному среди туристов торговому району Вонкок, сообщает телеканал Sky News. Один из участников протестов залез на флагшток и снял с него флаг Китая, а затем бросил его в бухту Виктория, сообщает агентство Associated Press.

Протесты начались в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией чрезмерно жестких методов против участников протестов.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]