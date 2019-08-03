В Сеуле прошли протесты из-за торговых ограничений со стороны Японии

В Сеуле тысячи человек устроили акцию протеста в связи с решением Японии лишить Южную Корею ряда торговых преференций, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Протестующие собрались вблизи посольства Японии в Сеуле. У них в руках были транспаранты с надписями "Бойкот Японии" и "Нет Абэ (премьер-министру Японии Синдзо Абэ - ИФ)". Протестующие скандировали: "Мы осуждаем правительство Абэ" и "Прекратим унизительные отношения Южной Кореи и Японии".
Кроме того, протестующие призывали власти Южной Кореи отказаться от договора с Токио об обмене разведданными.
По данным организаторов акции, в ней приняли участие порядка 15 тыс. человек.
Протесты в Сеуле проходят через день после того, как кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце этого месяца.
Впоследствии президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Япония столкнется с большими проблемами, если Токио будет предпринимать подрывные меры против южнокорейской экономики.
4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.
В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.
Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.
Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны. Однако рабочие, не получившие почти ничего из этих средств, продолжают добиваться выплат в судах.
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