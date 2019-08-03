"Слуге народа" на выборах в украинскую Раду по партийным спискам достались 124 депутатских мандата

Центральная избирательная комиссия объявила в субботу результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).
Как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачак, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность"- 23, "Голос" - 17 мандатов.
Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.
Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.
Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах (ввиду оккупации части территории страны).
В бюллетене было 22 политические партии, по 199 мажоритарным округам баллотировалось 3085 кандидатов - как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.
Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших пятипроцентный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.
Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).
Согласно законодательству, полномочия народных депутатов Верховной Рады текущего созыва прекращаются с принятием присяги новоизбранными парламентариями.
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