Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании здания, также есть сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в самолетах на рейсах "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Сегодня в 17:29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта "Минск-2", - написала Чемоданова в субботу в своем телеграм-канале.
"В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются указанные рейсы самолетов", - добавила пресс-секретарь.
В сообщении также отмечается, что "на местах работают следственно-оперативные и саперно-технические группы, милиция, МЧС".
По данным онлайн-табло аэропорта "Минск", рейсы "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" должны были вылететь по расписанию в 18:20. В настоящее время рейсы задержаны.
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