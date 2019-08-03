Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетителей железнодорожного вокзала в Минске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании здания, также есть сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в самолетах на рейсах "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Сегодня в 17:29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград", которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта "Минск-2", - написала Чемоданова в субботу в своем телеграм-канале.

"В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются указанные рейсы самолетов", - добавила пресс-секретарь.

В сообщении также отмечается, что "на местах работают следственно-оперативные и саперно-технические группы, милиция, МЧС".

По данным онлайн-табло аэропорта "Минск", рейсы "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" должны были вылететь по расписанию в 18:20. В настоящее время рейсы задержаны.