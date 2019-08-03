Силуанов о санкциях США: бюджет и компании могут занимать в РФ

Федеральный бюджет РФ и российские компании могут удовлетворить свои потребности в заимствованиях на внутреннем рынке, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя новые американские санкции.

"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего. Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", - сказал Силуанов в субботу журналистам.

"Относительно государственного долга и корпоративного долга мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах", - добавил первый вице-премьер.

Как сообщалось, новые санкции против России запрещают американским банкам любое участие на первичном рынке суверенных евробондов РФ, следует из разъяснений.

США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать, минимум, 12 месяцев.

Согласно сообщению Госдепартамента США, американским банкам будет запрещено участие на первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Также банки США не смогут выдавать валютные кредиты российскому правительству.

Из сообщения Госдепа однозначно не следует, что имеется в виду под формулировкой "участие на первичном рынке".

До сих пор никаких официальных ограничений для американских банков на участие в сделках по размещению евробондов РФ не было. Однако уже несколько лет Минфин РФ привлекает к организации размещений суверенных евробондов только российские банки.

Еще в 2016 году банкиры, работающие в американских банках, говорили, что правительство США неофициально предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в размещениях российских евробондов в качестве организаторов.

Среди покупателей российских евробондов даже в последние годы американские инвесторы присутствовали всегда. Их суммарная доля в июньском размещении Минфина составила 26% (всего были размещены еврооблигации на $2,5 млрд), в марте представители США приобрели 21% выпуска евробондов РФ на $3 млрд и 17% дополнительного выпуска евробондов РФ на 750 млн евро.

Однако банки никогда не были основными покупателями российских еврооблигаций, большая часть удовлетворенных заявок, как правило, приходится на фонды и управляющие компании. К примеру, в июньском размещении РФ суммарная доля банков всех стран, согласно данным организаторов сделки, составила всего 6%. В марте, когда РФ размещала и долларовые евробонды, и евробонды в евро, на банки суммарно пришлось около 19%.

Из сообщения Госдепа США также можно сделать вывод, что под ограничения не подпадают кредиты американских банков российским госкомпаниям. Особенно этот вопрос актуален для "Газпрома", который уже много лет на постоянной основе работает с американским JP Morgan.

Санкции также предполагают, что США будут возражать против предоставления России кредитов или технической помощи со стороны международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк. Это ограничение носит скорее символический характер - Россия давно не привлекает новые кредиты МВФ и ВБ, а действующие проекты технического содействия по линии Всемирного банка запущены уже давно.