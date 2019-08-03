Сообщения о минировании вокзала в Минске и двух авиарейсов не подтвердились

Проверка железнодорожного вокзала в Минске и авиарейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" завершена, сообщения об их минировании оказались ложными, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"Правоохранителями в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме (анонимном электронном письме о минировании - ИФ) объекты, взрывных устройств не обнаружено", - проинформировала Чемоданова.

"В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения", - добавила она, напомнив, что для лжеминеров предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об опасности (часть 1 статьи 340 УК Белоруссии) в национальном аэропорту "Минск" и столичном железнодорожном вокзале.

"В настоящее время объекты работают в штатном режиме. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого", - говорится в сообщении СК.

Ранее в субботу посетителей вокзала в Минске эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Саперно-технические бригады также проводили проверку авиарейсов "Минск-Киев" и "Минск-Калининград" после сообщения о заложенных взрывных устройствах.