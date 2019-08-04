Южная Корея планирует в августе военно-морские учения в районе спорных с Японией островов - СМИ

Проведение масштабных военно-морских учений планируют военные Южной Кореи в районе островов Токто (японское название Такэсима) в Японском море, сообщило в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на правительственные и военные источники.
"Мы откладывали проведение учений, исходя из интересов двухсторонних отношений. Однако Япония обострила ситуацию, достигнут консенсус, что больше мы не можем переносить наши планы", - заявил агентству один из собеседников.
Наблюдатели связывают планы проведения маневров с решением кабинета министров Японии об исключении Южной Кореи из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце этого месяца.
В связи с этим накануне в Сеуле тысячи человек устроили акцию протеста. Протестующие собрались вблизи посольства Японии в Республике Корея. У них в руках были транспаранты с надписями "Бойкот Японии" и "Нет Абэ (премьер-министру Японии Синдзо Абэ - ИФ)". Протестующие скандировали: "Мы осуждаем правительство Абэ" и "Прекратим унизительные отношения Южной Кореи и Японии".
По данным организаторов акции, в ней приняли участие порядка 15 тыс. человек.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в связи с решением Токио, что Япония столкнется с большими проблемами.
Группа островов Токто (Такэсима) отошла к Южной Корее по итогам Второй мировой войны. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана отбыл в Москву на открытие Армейских международных игр - 2019
Новак: РФ в августе будет держать добычу нефти на уровне, оговоренном с ОПЕК+, в июле перевыполнила на 60 тыс. б/с
Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 16 млрд куб. м
Баку приглашает казахстанские компании, воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане
Минэнерго РФ к октябрю рассчитывает получить прогнозы выбросов парниковых газов в ТЭК до 2030г
В ДТП с участием автобуса в Баку погиб один и ранено два человека
Власти США оштрафовали пятерых россиян за сделки с акциями на украденной украинцами информации
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору