Шеф Пентагона подверг критике политику Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты выступают против дестабилизирующей политики Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Мы твердо верим, что ни одна держава не может и не должна доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, мы совместно с нашими союзниками и партнерами работаем над насущными вопросами безопасности в регионе", - заявил Эспер журналистам в Сиднее в рамках визита в Австралию.
"Мы также решительно выступаем против вызывающего тревогу агрессивного, дестабилизирующего поведения со стороны Китая. Это включает в себя высокую степень милитаризации, использование хищнической экономики и долгов для сделок, касающихся суверенитета, а также содействие спонсируемому государством хищению интеллектуальной собственности других стран", - сказал глава Пентагона.
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