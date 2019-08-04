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Дальнее зарубежье 04.08.2019 10:24

Шеф Пентагона подверг критике политику Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты выступают против дестабилизирующей политики Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы твердо верим, что ни одна держава не может и не должна доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, мы совместно с нашими союзниками и партнерами работаем над насущными вопросами безопасности в регионе", - заявил Эспер журналистам в Сиднее в рамках визита в Австралию.

"Мы также решительно выступаем против вызывающего тревогу агрессивного, дестабилизирующего поведения со стороны Китая. Это включает в себя высокую степень милитаризации, использование хищнической экономики и долгов для сделок, касающихся суверенитета, а также содействие спонсируемому государством хищению интеллектуальной собственности других стран", - сказал глава Пентагона.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, РЕГИОН, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]