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Дальнее зарубежье 04.08.2019 10:52

Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что полностью уверен в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

Помпео сделал это заявление в рамках визита в Австралию.

США предложили ряду стран Залива и Европы создать коалицию после захвата Ираном британского танкера. Вместе с тем, как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция, Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма, отметили наблюдатели.

Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ЗАЛИВ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]