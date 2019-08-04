Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 11,6 тыс. га

Площадь очагов природных пожаров в лесах Иркутской области выросла за минувшие сутки, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 4 августа на территории Иркутской области зарегистрировано 136 пожаров на площади 735 тысяч 939 га, из них 12 пожаров локализованы на площади 20 тысяч 797 га", - говорится в сообщении.

В Мамско-Чуйском районе действует 34 лесных пожара, Бодайбинскои - 24 пожара, Катангском - 28, Киренском - 23, Усть-Кутском районе 15 пожаров.

"По сравнению с предыдущими сутками количество лесных пожаров увеличилось на 1, площадь очагов природных пожаров увеличилась на 11 тысяч 635 га", - отмечается в пресс-релизе.

Ближайший от населенного пункта пожар действует в Бодайбинском районе, в 3 км от поселка Светлый, на площади 904 га. В десятикилометровой зоне от населенных пунктов зарегистрировано 10 пожаров, угрозы населенным пунктам нет. На территории трех населенных пунктов Катангского района наблюдается сильное задымление от действующих лесных пожаров на территории соседних районов.